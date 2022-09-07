آخر التطورات.. تويتر تطلب من المحكمة سجل اتصالات ماسك لإثبات تلاعبه

تواصل – فريق التحرير:

في آخر تطورات المعركة الطاحنة بين الشركة المالكة لموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، طالب الأخير بتأجيل المحاكمة مع الشركة.

وحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فقد طالب محامو ماسك، بتأجيل البدء في المحاكمة الخاصة بالانسحاب من صفقة شراء “تويتر” إلى نوفمبر، بدلاً من أكتوبر، وإضافة المعلومات الواردة في شكوى مسؤول الأمن السابق في موقع التغريدات إلى ملف القضية.

وأوضحت الصحيفة، أن ماسك يريد الانسحاب من الاتفاق بينما تطلب “تويتر” من المحكمة، إلزامه بشراء الشركة بالمبلغ المتفق عليه وهو 54.20 دولار لكل سهم.

تويتر تطلب من المحكمة أن يسلم ماسك سجلات اتصالاته

فيما طلب محامو شركة تويتر، من قاضي المحكمة أن يأمر ماسك بتسليم جميع سجلات الاتصال والرسائل الخاصة به، منذ النصف الأول من عام 2022، مدعين أن الملياردير الأمريكي لم يتعاون في تبادل المعلومات الكافية قبل الانسحاب من دعوى صفقة الاستحواذ.

كما تريد الشركة أيضًا أن يسلم كبير مساعدي ماسك، سجلات الاتصالات الخاصة به خلال المدة نفسها، حيث يُعتقد أن بيرشال، الذي يدير ثروة عائلة ماسك، متورط بشدة في تمويله المتعلق بالاستحواذ على “تويتر”.

وأكد فريق الدفاع عن “تويتر”، أن ماسك ومحاميه لم يتصرفوا بحسن نية من خلال عرض السجلات كجزء من تبادل المعلومات قبل المحاكمة.

وتشتد المعركة القضائية بين تويتر وإيلون ماسك، حيث يتصارع كلا الطرفان داخل وخارج المحكمة بعد انسحاب الأخير من صفقة شراء الشركة، والتي كان من المقرر أن يستحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار، ولكنه انسحب مدعيًا أن الشركة تريد بيع حسابات وهمية.

اقرأ أيضًا:

مسؤول سابق بـ”تويتر” يكشف مفاجأة تقلب الموازين بين الشركة و”ماسك”