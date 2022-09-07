رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 300 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات، وذلك عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1 – مهندس عمليات أمونيا.
2 – أخصائي هندسي.
3 – مهندس الاختبارات غير التدميرية (NDT).
4 – مهندس عمليات تكسير الأعلاف المختلطة (MFC).
5 – مستشار العقود.
6 – مهندس منشأة.
7 – مدير المشروع.
8 – مهندس عمليات المعالجة المائية.
9 – مهندس بترول محاكاة خزان.
10 – مهندس بترول إدارة خزانات الغاز.
11 – اخصائي الرفع الاصطناعي.
12 – أخصائي تخطيط الموارد.
13 – محلل تطوير أعمال.
14 – مهندس ضمان التدفق.
15 – وغيرها.
التقديم:
للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية على هذا الرابط (اضغط هنا).
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