الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مستشفى الملك فيصل يعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.. شروط التقديم
حدث ينتظره الملايين حول العالم.. “أبل” تكشف عن أبرز منتجاتها الليلة
بالفيديو.. وزراء خارجية مجلس التعاون يجتمعون بنظرائهم في آسيا الوسطى بالرياض
خبير اقتصادي: نتوقع استمرار انخفاض الأسعار بالمملكة في ظل الإصلاحات
عاجل.. النيابة: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي وقام بهذه الأفعال
مندوب المملكة بالأمم المتحدة: قدمنا عدة مبادرات لنشر ثقافة السلام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة

رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة

رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة
١٢:٤٣:١٤ م، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 300 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات، وذلك عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1 – مهندس عمليات أمونيا.

2 – أخصائي هندسي.

3 – مهندس الاختبارات غير التدميرية (NDT).

4 – مهندس عمليات تكسير الأعلاف المختلطة (MFC).

5 – مستشار العقود.

6 – مهندس منشأة.

7 – مدير المشروع.

8 – مهندس عمليات المعالجة المائية.

9 – مهندس بترول محاكاة خزان.

10 – مهندس بترول إدارة خزانات الغاز.

11 – اخصائي الرفع الاصطناعي.

12 – أخصائي تخطيط الموارد.

13 – محلل تطوير أعمال.

14 – مهندس ضمان التدفق.

15 – وغيرها.

التقديم:

للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية على هذا الرابط (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بشركة الحفر العربية المنفذ لمشاريع “أرامكو”

الكلمات الدلالية:
أرامكو توظيف وظائف وظائف أرامكو وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«الاتصالات»: من حق مقدمي الخدمات إلغاء باقة الإنترنت اللامحدود

«الاتصالات»: من حق مقدمي الخدمات إلغاء باقة الإنترنت اللامحدود

١٢:٣٠ م، الثلاثاء، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦
متحدث التربية ينفي إلغاء الطابور الصباحي بالمدارس

متحدث التربية ينفي إلغاء الطابور الصباحي بالمدارس

٠٧:٢٤ م، الأثنين، ١٤ أبريل ٢٠١٤
اليمن.. مقتل 30 من الانقلابيين قبل ساعات من سريان الهدنة

اليمن.. مقتل 30 من الانقلابيين قبل ساعات من سريان الهدنة

٠٩:٣١ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. خادم الحرمين: المملكة تدعم من يسعى إلى لمِّ شمل المسلمين

بالفيديو.. خادم الحرمين: المملكة تدعم من يسعى إلى لمِّ شمل المسلمين

١٢:٥٤ ص، الخميس، ٢١ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *