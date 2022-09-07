رابط التقديم والتخصصات.. “أرامكو” تُعلن عن أكثر من 300 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramco)، اليوم الثلاثاء، عن توفر أكثر من 300 وظيفة شاغرة لحملة مختلف التخصصات والمؤهلات، وذلك عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1 – مهندس عمليات أمونيا.

2 – أخصائي هندسي.

3 – مهندس الاختبارات غير التدميرية (NDT).

4 – مهندس عمليات تكسير الأعلاف المختلطة (MFC).

5 – مستشار العقود.

6 – مهندس منشأة.

7 – مدير المشروع.

8 – مهندس عمليات المعالجة المائية.

9 – مهندس بترول محاكاة خزان.

10 – مهندس بترول إدارة خزانات الغاز.

11 – اخصائي الرفع الاصطناعي.

12 – أخصائي تخطيط الموارد.

13 – محلل تطوير أعمال.

14 – مهندس ضمان التدفق.

15 – وغيرها.

التقديم:

للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية على هذا الرابط (اضغط هنا).

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