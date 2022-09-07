حدث ينتظره الملايين حول العالم.. “أبل” تكشف عن أبرز منتجاتها الليلة

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ينطلق مؤتمر أبل السنوي، الليلة، ويذاع مباشرة، في تمام الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة، ويحمل شعار “FAR OUT” أو “أبعد بكثير”، وتكشف الشركة العملاقة خلاله أحدث إصدارات هواتف آيفون 14، وساعة أبل الذكية، فضلاً عن نظام التشغيل ios 16.7

المنتجات الجديدة

تكشف “أبل” عن عدة منتجات وهي:

1- سلسلة هواتف آيفون الجديدة 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.

2- ساعة أبل: الساعة الجديدة “برو” هي من أبرز منتجات أبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميمًا عصريًا، وستكون الساعة الأقوى لأبل حتى اليوم.

3- السماعات: ليس مؤكدًا حتى الآن، لكن قد تكشف أبل عن سماعات “أير بودز برو 2” الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة

4- الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم “الواقع المعزز”، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.

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المنتجات المؤجلة

أما عن المنتجات التي أرجأت “أبل” عرضها خلال المؤتمر المقبل، هي:

1- الأيباد الاقتصادية: ستكشف في أكتوبر شركة أبل عن جهاز أيباد الاقتصادي، الذي سيكون بميزات أقل وتكلفة أقل.

2- أيباد برو: أيباد برو من الجيل العاشر، سيتم كشفها في أكتوبر، وستمثل آخر نسخة من الجهاز الشهير.

3- ماك برو: أبل ستعرض جهاز وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.

أين يعرض مؤتمر أبل السنوي؟

يقام مؤتمر أبل السنوي، اليوم الأربعاء، بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، ويتم بث فعاليات المؤتمر عبر الموقع الرسمي لشركة أبل، وعبر القناة الرسمية لشركة أبل على يوتيوب، ويمكن متابعت عبر الرابط: ( هنا ).

وتسعى العديد من المواقع المتخصصة، وشبكات الأخبار الأجنبية إلى التغطية الحية للمؤتمر، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، وصناع المحتوى الخاص بالتكنولوجيا.

تسريبات هاتف آيفون 14 الجديد

تعتزم “أبل” الإعلان عن مجموعة إصدارات آيفون 14 جديدة، وهي iPhone 14 وiPhone 14 Max وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، والتي ستتمتع بـ5 مزايا جديدة ومتطورة.

1- إجراء اتصالات في المناطق النائية

قد يتضمن خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع iPhone 14، ولكن هذه الخاصية لن تعمل في جميع البلدان إلا بعد موافقة الحكومة.

وعبر هذه الخاصية ستتيح أبل لمستخدمي هاتفها الجديد اجراء اتصالات في المناطق النائية التي تخلو من شبكة الهاتف، حسب الخبير مارك جورمان، في تقرير نقلته “بلومبيرج”.

2- كاميرات فائقة الدقة

يتوقع أن توفر الشركة في هاتف آيفون 14 كامير بدقة 48 ميجا بيكسل، بدلا من الكاميرات السابقة التي كانت 12 ميجابيكسل فقط.

3- سعة أعلى للشحن

من المتوقع أن يطرح بميزة شحن أقوى بسعة لـ 30 كيلو/وات، مع العلم بأن إصدار آيفون 13 السابق طرح بسعة شحن 27 كيلو/وات فقط.

4- مساحات تخزن أعلى

يتوقع أن تبدأ نسخة “iPhone 14 Pro” بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت كمعيار أولي، عكس نسخة العام الماضي التي كانت تبدأ بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

5- ميزة وضع الشغيل الدائم

كشف تقرير بلومبيرج أن “آبل” تخطط لإضافة ميزة “وضع التشغيل الدائم” وذلك لهواتف “آيفون 14 برو” و”برو ماكس”، وتوجد هذه الميزة في ساعات آبل الشهيرة، وتسمح بظهور الوقت بشكل دائم، وكذلك آخر التطبيقات النشطة.