الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
مؤشر سوق الأسهم يتراجع خلال أغسطس.. وأبرز القطاعات والشركات
لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك
بعد قرار مجلس الوزراء.. 10 مواد رئيسة تنظم عمل الأسواق الحرة
صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك

لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك

لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك
١١:٢٩:٠٩ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” نتائج الفائزين في مسابقة نزاهة الثالثة لأفضل تصميم إنفوجرافيك، التي استهدفت طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2022م.

وأوضحت أن المسابقة، تهدف إلى تحفيز المواهب الطلابية للاستفادة من هذا الفن وأدواته لدعم المحتوى المتعلق بقيم النزاهة ومكافحة الفساد، وإحداث أثر توعوي من خلال تعزيز هذه القيم لديهم، بالإضافة إلى التوعية بالموضوعات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.

#نزاهة تعلن عن نتائج ‎#مسابقة_نزاهة_الثالثة لأفضل تصميم إنفوجرافيك لطلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2022م.

وأضافت أن المسابقة التوعوية التي تطلقها الهيئة سنويًا بالتعاون مع أندية نزاهة بمؤسسات التعليم العالي، شهدت مشاركة العديد من الطلبة الذين يمثلون مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مناطق المملكة، وجرى تحكيم المشاركات من قبل عدد من المختصين والخبراء.

المسابقة تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد

وأكدت أن هذه المسابقة تأتي كأحد برامج الهيئة التوعوية والتثقيفية التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم الجامعي انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية المجتمع بكل فئاته ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والممتلكات العامة.

الصورة

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نزاهة”، إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد.

الكلمات الدلالية:
التدريب التقني والمهني حماية المال العام مسابقات مكافحة الفساد نزاهة هيئة الرقابة

مواد ذات صلة

المزيد
«زيلنسكي» يكشف مفاجأة عما ستفعله روسيا إذا استولت على أوكرانيا

«زيلنسكي» يكشف مفاجأة عما ستفعله روسيا إذا استولت على أوكرانيا

السبت، ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ ٠١:٠٩ ص
«الإنذار المبكر» يحذر: ضباب يحجب الرؤية على الطائف

«الإنذار المبكر» يحذر: ضباب يحجب الرؤية على الطائف

الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧ ٠١:٥٧ ص
القبض على عشريني أصاب نفسه ومواطناً بأعيرة نارية داخل مستشفى في مكة

القبض على عشريني أصاب نفسه ومواطناً بأعيرة نارية داخل مستشفى في مكة

الأربعاء، ١٢ أغسطس ٢٠١٥ ١٠:٣٦ م
جدة.. «مقال» يُعيد زوجين بعد طلاقهما

جدة.. «مقال» يُعيد زوجين بعد طلاقهما

الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠١٧ ٠٧:٥٧ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *