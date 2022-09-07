لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” نتائج الفائزين في مسابقة نزاهة الثالثة لأفضل تصميم إنفوجرافيك، التي استهدفت طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 2022م.

وأوضحت أن المسابقة، تهدف إلى تحفيز المواهب الطلابية للاستفادة من هذا الفن وأدواته لدعم المحتوى المتعلق بقيم النزاهة ومكافحة الفساد، وإحداث أثر توعوي من خلال تعزيز هذه القيم لديهم، بالإضافة إلى التوعية بالموضوعات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية.

وأضافت أن المسابقة التوعوية التي تطلقها الهيئة سنويًا بالتعاون مع أندية نزاهة بمؤسسات التعليم العالي، شهدت مشاركة العديد من الطلبة الذين يمثلون مؤسسات التعليم العالي، والكليات العسكرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف مناطق المملكة، وجرى تحكيم المشاركات من قبل عدد من المختصين والخبراء.

المسابقة تهدف إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد

وأكدت أن هذه المسابقة تأتي كأحد برامج الهيئة التوعوية والتثقيفية التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم الجامعي انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي تؤكد أهمية توعية المجتمع بكل فئاته ضد الفساد، وتعزيز السلوك الأخلاقي، وتنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والممتلكات العامة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نزاهة”، إطلاق حساب (البرنامج العالمي لقياس الفساد) على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مؤكدة أن ذلك يأتي ضمن جهود المملكة في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وفي إطار مبادرة نزاهة لقياس معدلات الفساد.