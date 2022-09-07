شهر مهلة بعد استلام التأشيرة.. ضوابط استقدام العمالة المنزلية من تايلاند

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حسب اتفاقية توظيف العمالة المنزلية التي وقعتها وزارة الموارد البشرية مع نظيرتها في تايلند، فقد أكدت المملكة على أهمية ضمان استقدام العمالة المنزلية عبر القنوات النظامية، حيث يتم إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة.

ضوابط استقدام العمالة المنزلية من تايلاند

وأوضحت الوزارة، أنه وفق الاتفاقية فإن القنوات النظامية تشمل، مكاتب التوظيف أو الشركات أو الوكالات التي تمارس التوظيف والمرخصة من حكومتي البلدين، مع إعطاء الأولوية لتوظيف العمالة المنزلية التايلندية من خلال ترتيبات ورقابة الطرفين، والتنظيم أو السعي لضبط تكاليف الاستقدام، مؤكدة – حسب “عكاظ”- أن الاتفاقية تضمنت عددًا من الضوابط والشروط، من أهمها:

1 – عدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

2 – حل أي إشكال يطرأ على تنفيذ وتطبيق أي نص في الاتفاق.

3 – ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلندية في المملكة؛ طبقًا للأنظمة والقواعد واللوائح.

4 – اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

5 – التحقق من عقود العمل الخاصة بتشغيل العمالة المنزلية التايلندية قبل مغادرتهم من مملكة تايلند للعمل في المملكة؛ وفقًا للترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

6 – دراسة شروط وأحكام الوظائف المعروضة بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة والنقل حيثما ينطبق ذلك، ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.

7 – أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في المملكة مضمّنة في عقد عمل فردي طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل، الذي سيتم توقيعه من الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من تايلند.

شروط استقدام العمالة المنزلية من تايلاند

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن الاتفاقية تمت مع وزارة الموارد البشرية في تايلاند ولكن وفق عدة شروط:

1 – السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار 24 ساعة.

2 – أهمية ضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

3 – توفير إجراءات فعالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف.

4 – تسهيل فتح حساب بنكي للعامل بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري المنصوص عليه في عقد العمل.

5 – السعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل، والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام المحاكم المختصة.

6 – تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

تحديد عمر الاتفاقية بـ 5 سنوات قابلة للتجديد

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد عمر الاتفاقية بـ5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر “كتابة” عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.

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