صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

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التقطت عدسات التلسكوب الفضائي جيمس ويب، صور مذهلة، لسديم الرتيلاء، المعروف أيضًا باسم سديم “العنكبوت”، وهي منطقة من الكون، تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة وسريعة.

ويسهم توفير هذه الصور في تعزيز المعرفة العلمية بتكوين النجوم؛ واستخدام عدد من أدوات جيمس ويب العلمية لالتقاط صور للسديم بأطوال موجية مختلفة.

سديم الرتيلاء وأهميته

فيما شرحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، في بيان، أن سديم الرتيلاء الذي أطلقت عليه هذه التسمية نسبةً إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية “فحسب”.

وكشفت “ناسا” أنه الأكبر والأكثر توهجًا بين مناطق تشكل النجوم في كل المجرات القريبة من المجرّة التي يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضم أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجمًا.

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أدوات جيمس ويب تكشف تكون النجوم

وبواسطة أداة “نيركام” التي ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة. وأيضًا أداة أخرى “نيرسبيك” في تلسكوب جيمس ويب الفائق التطور، رصد نجم في طور الخروج من عمود الغبار الخاص به لا تزال سحابة تحوطه، وهي مرحلة لم يكن متاحًا رصدها من قبل.

وفسّرت ناسا أن “مناطق تكون النجوم داخل مجرتنا درب التبانة، لا تنتج نجومًا بمعدل سديم الرتيلاء، ولها تركيبات كيميائية مختلفة.