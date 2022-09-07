الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
مؤشر سوق الأسهم يتراجع خلال أغسطس.. وأبرز القطاعات والشركات
لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك
بعد قرار مجلس الوزراء.. 10 مواد رئيسة تنظم عمل الأسواق الحرة
صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”
١١:١٠:٣٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

التقطت عدسات التلسكوب الفضائي جيمس ويب، صور مذهلة، لسديم الرتيلاء، المعروف أيضًا باسم سديم “العنكبوت”، وهي منطقة من الكون، تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة وسريعة.

ويسهم توفير هذه الصور في تعزيز المعرفة العلمية بتكوين النجوم؛ واستخدام عدد من أدوات جيمس ويب العلمية لالتقاط صور للسديم بأطوال موجية مختلفة.

سديم الرتيلاء وأهميته

فيما شرحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، في بيان، أن سديم الرتيلاء الذي أطلقت عليه هذه التسمية نسبةً إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية “فحسب”.

وكشفت “ناسا” أنه الأكبر والأكثر توهجًا بين مناطق تشكل النجوم في كل المجرات القريبة من المجرّة التي يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضم أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجمًا.

اقرأ أيضًا:

بعد محاولات فاشلة.. كيف استطاع العلماء قياس سرعة الضوء؟

 التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل

أدوات جيمس ويب تكشف تكون النجوم

وبواسطة أداة “نيركام” التي ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة. وأيضًا أداة أخرى “نيرسبيك” في تلسكوب جيمس ويب الفائق التطور، رصد نجم في طور الخروج من عمود الغبار الخاص به لا تزال سحابة تحوطه، وهي مرحلة لم يكن متاحًا رصدها من قبل.

وفسّرت ناسا أن “مناطق تكون النجوم داخل مجرتنا درب التبانة، لا تنتج نجومًا بمعدل سديم الرتيلاء، ولها تركيبات كيميائية مختلفة.

الكلمات الدلالية:
تلسكوب جيمس ويب سديم الرتيلاء سديم العنكبوت وكالة ناسا

مواد ذات صلة

المزيد
عودة قطار المشاعر المقدسة بعد توقف “343 يوما” وبـ”3 ألوان”

عودة قطار المشاعر المقدسة بعد توقف “343 يوما” وبـ”3 ألوان”

الأثنين، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤ ٠٧:٤٤ ص
«المرور» يتفاعل مع بلاغ مواطن عن تخطي دورية للإشارة الحمراء في الرياض

«المرور» يتفاعل مع بلاغ مواطن عن تخطي دورية للإشارة الحمراء في الرياض

الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦ ٠٧:٢٩ م
«الحصيني» يتوقع أقوى موجة برد منذ دخول الشتاء الأسبوع المقبل

«الحصيني» يتوقع أقوى موجة برد منذ دخول الشتاء الأسبوع المقبل

الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠١٧ ٠٨:٥٦ م
«الشورى» يطالب «التعليم» بإيجاد وظائف لخريجي كليات المجتمع

«الشورى» يطالب «التعليم» بإيجاد وظائف لخريجي كليات المجتمع

الأثنين، ٢٣ مايو ٢٠١٦ ٠٢:١٣ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *