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إخلاء كامل لموظفي 23 طابقًا في برج البنك الإسلامي بجدة.. ماذا يحدث؟

إخلاء كامل لموظفي 23 طابقًا في برج البنك الإسلامي بجدة.. ماذا يحدث؟

إخلاء كامل لموظفي 23 طابقًا في برج البنك الإسلامي بجدة.. ماذا يحدث؟
١٠:٤٦:٢٣ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قامت إدارة الخدمات الإدارية وقسم الأمن والسلامة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء الموظفين العاملين في برج البنك المكون من “23” طابقًا، بحدائق قصر خزام بجدة.

جاء ذلك في تجربة افتراضية تهدف إلى قياس استعداد واستجابة موظفي البنك في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة.

حريق مفترض

وبحسب صحيفة “المدينة”، شملت الخطة إخلاء برج البنك الذي تعرض لحريق مفترض، حيث تمت عملية إخلاء نحو 563 موظفًا بنجاح تام، وكذلك إجلاء المصابين المفترضين في نطاق الفترة المحددة لخطة الإخلاء .

من جانبه، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر بالتعاون والمهنية العالية التي أبداها رجال الدفاع المدني وفريق الأمن والسلامة بالبنك في التعامل مع الحدث.

كما أشاد بالإسهام الفعال في تنفيذ التجربة بنجاح، مثنيًا على سرعة مغادرة موظفي البنك لمكاتبهم.

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