وزير المالية: الناتج المحلي الإجمالي في المملكة سيبلغ 7.6% بنهاية 2022

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قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، إن توقعات صندوق النقد الدولي أظهرت ارتفاع مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ليبلغ 7.6% بنهاية العام الجاري.

700 مليار ريال لفرص الاستثمار

وأعلن الجدعان أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل، كما ارتفعت نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60%.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات العالمية للعمل في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول.

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يورموني السعودية 2022

واستضافت المملكة فعاليات مؤتمر يورموني السعودية 2022، في العاصمة الرياض تحت شعار: “مأسسة الاستثمار والتمويل”، برعاية وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور نخبة من كبار قادة الصناعة والخبراء في القطاع المالي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الوزير أن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في ‏التجارة والخدمات المالية.

وأشار إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل ومؤشر إس آند بي، إضافة إلى انضمام سوق السندات السعودية لعدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية.