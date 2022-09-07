4 فيتامينات يؤدي نقصها للإصابة بالخرف

تواصل – وكالات:

كشفت استشارية الأمراض الباطنية الدكتورة ناتاليا أندريانوفا، أن هناك 4 أنواع من الفيتامينات يؤدي نقصها في الجسم إلى حدوث خلل في عمل الدماغ ومن ثم احتمالية الإصابة بالخرف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع موقع “غازيتا.رو”، وفق ما نقلته فضائية “روسيا اليوم”.

الفيتامينات الأربعة

ووفق الاستشارية “أندريانوفا”، فإن الفيتامينات الأربعة هي:

1 – فيتامين «B» الذي يؤدي نقصه لضعفي في الذاكرة.

2 – فيتامين «B 9» الذي يسبب نقصه اضطراب وظائف الدماغ.

3 – فيتامين «B 1»، الذي يتسبب نقصه في العصبية وانخفاض الانتباه.

4 – فيتامين «C» الذي يؤدي نقصه للإحساس بمزيد من العبء البدني والفكري.

وقالت الاستشارية الدولية إن فيتامينات مجموعة «B» مثلاً، تعتبر أساسية لدعم عمل الدماغ، وتسهم في استقلاب الطاقة، ومن دونها تنهك الخلايا العصبية، ويمكن أن تموت لاحقًا.

وأضافت أن نقص فيتامينات مجموعة «B» يساعد على تطور الأمراض العصبية، وضعف الذاكرة، وتدهور القدرات الفكرية.

أما انخفاض مستوى فيتامين «B 9» في الدم، وفق المتحدثة، فإنه يسبب اضطراب وظائف الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف أيضًا.

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