الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزير المالية: ارتفاع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى 60% (فيديو)
أسعار العملات في المملكة اليوم مقابل الريال
مؤشر سوق الأسهم يتراجع خلال أغسطس.. وأبرز القطاعات والشركات
لمكافحة الفساد.. “نزاهة” تعلن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم إنفوجرافيك
بعد قرار مجلس الوزراء.. 10 مواد رئيسة تنظم عمل الأسواق الحرة
صورة مذهلة.. سديم “العنكبوت” يظهر على عدسات “جيمس ويب”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

4 فيتامينات يؤدي نقصها للإصابة بالخرف

4 فيتامينات يؤدي نقصها للإصابة بالخرف

4 فيتامينات يؤدي نقصها للإصابة بالخرف
١٠:٤٣:٠٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت استشارية الأمراض الباطنية الدكتورة ناتاليا أندريانوفا، أن هناك 4 أنواع من الفيتامينات يؤدي نقصها في الجسم إلى حدوث خلل في عمل الدماغ ومن ثم احتمالية الإصابة بالخرف.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع موقع “غازيتا.رو”، وفق ما نقلته فضائية “روسيا اليوم”.

مجموعة فيتامين "ب" وفوائدها وأهم مصادرها | الكونسلتو

الفيتامينات الأربعة

ووفق الاستشارية “أندريانوفا”، فإن الفيتامينات الأربعة هي:

1 – فيتامين «B» الذي يؤدي نقصه لضعفي في الذاكرة.

2 – فيتامين «B 9» الذي يسبب نقصه اضطراب وظائف الدماغ.

3 – فيتامين «B 1»، الذي يتسبب نقصه في العصبية وانخفاض الانتباه.

4 – فيتامين «C» الذي يؤدي نقصه للإحساس بمزيد من العبء البدني والفكري.

نقص فيتامين بي 9.. علامات تنذر بالخطر

وقالت الاستشارية الدولية إن فيتامينات مجموعة «B» مثلاً، تعتبر أساسية لدعم عمل الدماغ، وتسهم في استقلاب الطاقة، ومن دونها تنهك الخلايا العصبية، ويمكن أن تموت لاحقًا.

فيتامين B1: ماذا يفعل؟ - ويب طب

وأضافت أن نقص فيتامينات مجموعة «B» يساعد على تطور الأمراض العصبية، وضعف الذاكرة، وتدهور القدرات الفكرية.

أما انخفاض مستوى فيتامين «B 9» في الدم، وفق المتحدثة، فإنه يسبب اضطراب وظائف الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف أيضًا.

اقرأ أيضًا:

دراسة تكشف مفاجأة: الإهانات تُحفّز نشاط الدماغ أكثر من المجاملات

ما هو فيتامين c - موضوع

الكلمات الدلالية:
الخرف الدماغ الذاكرة القدرات الفكرية عمل الدماغ فيتامين فيتامينات

مواد ذات صلة

المزيد
الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 6 أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية

الجوازات: مدة صلاحية الجواز لا تقل عن 6 أشهر لدخول تركيا والدول الأوروبية

الخميس، ١١ مايو ٢٠١٧ ٠١:٤٧ م
الاثنين المقبل.. انتهاء تسجيل الطالبات بجامعة الدمام «إلكترونيًّا»

الاثنين المقبل.. انتهاء تسجيل الطالبات بجامعة الدمام «إلكترونيًّا»

الثلاثاء، ١٢ يوليو ٢٠١٦ ٠٣:٢٣ م
«صنداي تايمز»: مطالبات بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

«صنداي تايمز»: مطالبات بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

الأحد، ١٦ أبريل ٢٠١٧ ٠١:١٤ م
لمنع تداخل الأدوار.. «الصحة» تضم 5 إدارات في مركز واحد

لمنع تداخل الأدوار.. «الصحة» تضم 5 إدارات في مركز واحد

الجمعة، ٢١ أبريل ٢٠١٧ ٠٩:٤٦ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *