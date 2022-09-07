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بدلًا من الدولار.. روسيا تُعلن استخدام الروبل واليوان سعرًا للغاز مع الصين

بدلًا من الدولار.. روسيا تُعلن استخدام الروبل واليوان سعرًا للغاز مع الصين

بدلًا من الدولار.. روسيا تُعلن استخدام الروبل واليوان سعرًا للغاز مع الصين
١٠:٢٩:٥٩ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ستستخدم الروبل الروسي واليوان الصيني في تعاملات تصدير الغاز مع الصين.

وأوضح أن الثقة بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني تضاءلت، وأن الغرب أضعف الأسس التي قام عليها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة خالفت كل قواعد الاقتصاد العالمي المستمرة منذ عقود.

وأكد أن العقوبات الغربية على روسيا تشكل خطرًا على العالم، وأن الولايات المتحدة تحاول أن تبقى مهيمنة سياسيًا واقتصاديًا في العالم .

بوتين: الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف

وأضاف أن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف وهذا أمر مؤسف، وأنه يجب التفكير في تقييد وجهة صادرات الغذاء من أوكرانيا إلى الدول الغربية وسأتحدث بشأن ذلك مع أردوغان.

وأشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق إسطنبول لا تصل للدول الفقيرة النامية، بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبين أن الشركات الأوروبية تفقد التنافسية بسبب خطوات اقتصادية خاطئة لقيادات الدول الغربية، مؤكدًا أن قرار قطع العلاقات مع روسيا أحد أسباب تراجع الاقتصاد في أوروبا.

وكشف بوتين، أنه يستحيل عزل روسيا في الظروف الحالية، وأن بلاده تواصل تعزيز أمنها الصناعي والاقتصادي، وقادرة على تزويد نفسها بالموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الغرب سيصل إلى طريق مسدود جراء أزمته الاقتصادية والاجتماعية، وأن روسيا لديها العديد من الفرص لدخول الأسواق في إيران والشرق الأوسط.

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الكلمات الدلالية:
أزمة غذاء أسعار الغاز الروبل الصين اليوان بوتين روسيا صادرات الحبوب

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