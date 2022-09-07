مؤشر سوق الأسهم يتراجع خلال أغسطس.. وأبرز القطاعات والشركات

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جاء قطاع المواد الأساسية، في المرتبة الأولى الأعلى تداولاً، في مؤشر سوق الأسهم، خلال شهر أغسطس، بنحو 26% بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه البنوك بنسبة 17% ما يمثل 924 مليون ريال، وحل ثالثًا الطاقة بـ 8% بنحو 445 مليون ريال.

القطاعات المرتفعة

فيما ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة قطاع الإعلام والترفيه بنحو 1.9% ، ثم الصناديق العقارية المتداولة 0.43 % ، وحل ثالثًا الخدمات الاستهلاكية بـ0.32 %.

بينما تصدر المتراجعة الرعاية الصحية بنحو 2.3%، يليه المرافق العامة 1.8%، وحل ثالثًا الأدوية بما يعادل 1.6 %، حسب تحليل نشرته “الاقتصادية”.

الأسهم الأعلى ارتفاعًا

وتصدر “الغاز” الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنحو 3.9% ليبلغ 60.70 ريال، يليه “سيرا” بـ3.7 %، ليصل إلى 18 ريالا، وحل ثالثًا سهم زجاج 3%، حيث أغلق عند 41.10 ريال.

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بتداولات 4.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

وفي المقابل، تصدر “أمانة للتأمين” الأسهم الأكثر انخفاضًا بواقع 6.5 % ليغلق عند 11.82 ريال، يليه سلامة بواقع 5.6 % إلى 21.66 ريال، وحل ثالثًا سهم عناية 5.4 % مغلقًا عند 18.72 ريال.

وكان الأعلى تداولاً سهم مصرف الراجحي بقيمة 445 مليون ريال، يليه سابك بنحو 280 مليون ريال، وحل ثالثًا “معادن” بـ249 مليون ريال.

السيولة ترتفع 7%

وافتتح المؤشر العام عند 12115 نقطة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12169 نقطة رابحًا 0.57%، بينما أدنى نقطة في الجلسة عند 11994 نقطة فاقدًا 0.87% التي أغلق عندها خاسرًا 105 نقاط.

وارتفعت السيولة 7% بواقع 357 مليون ريال، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 17% بما يعادل 19 مليون سهم إلى 135 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 11% بنحو 32 ألف صفقة عند 321 ألف صفقة.