من نبرة صوتك.. اكتشف إصابتك بكورونا في دقيقة واحدة

تواصل – وكالات:

ابتكر باحثون تطبيقًا جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه اكتشاف إصابتك بفيروس كورونا من خلال صوتك.

وقال الباحثون إن نتائج تطبيق myCOPD أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية، وفق ما نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ووفق الباحثين، يطلب تطبيق myCOPD من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة ثلاث مرات، للتأكد وإصدار النتيجة بعد ذلك.

دقة عالية

وحددت الاختبارات التي تمت عبر التطبيق الحالات الإيجابية بشكل صحيح بنسبة 89%، والحالات السلبية 83% في أقل من دقيقة.

ويستخدم التطبيق تقنية تحليل الصوت، Mel Spectrogram لتمييز أصوات مرضى كورونا من غير المصابين.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن فيروس كورونا يؤثر عادة على الجهاز التنفسي العلوي والحبال الصوتية، مما يؤدي إلى تغيرات في صوت الشخص.

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