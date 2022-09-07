الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
جناح “عام القهوة السعودية” في جامعة كانبرا يشهد إقبالاً كبيرًا
من نبرة صوتك.. اكتشف إصابتك بكورونا في دقيقة واحدة
اليوم.. حفر الباطن والأحساء تُسجلان أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة
حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في وقف الدعم بهذه الحالة
وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل
عاجل.. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل
٠٩:٤٧:٣٥ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات العالمية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول، إضافة إلى مجال الخدمات والتكنولوجيات المالية، بما يمكّنها من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل العلاقة القوية والراسخة التي ‏تربط بين البلدين.

هناك فرص هائلة للمستثمرين في المملكة

وأوضح أن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في ‏التجارة والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل ومؤشر إس آند بي، إضافة إلى انضمام سوق السندات السعودية لعدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، جاء انعكاسًا للحراك المتسارع الذي تشهده رؤية 2030 والنجاحات التي حققها القطاع المالي، وهو ما سهّل دخول المستثمرين الأجانب ‏بصفة عامة والأمريكيين بصفة خاصة للسوق السعودي.

الكلمات الدلالية:
رؤية المملكة فرص للاستثمار محمد الجدعان وزير المالية

مواد ذات صلة

المزيد
«المحمود»: أحداث المنطقة يتحملها جميع الأطراف وليس المسلمون فقط (فيديو)

«المحمود»: أحداث المنطقة يتحملها جميع الأطراف وليس المسلمون فقط (فيديو)

الخميس، ٢٦ يناير ٢٠١٧ ١٢:٢١ ص
ضابط يفقد ساقَه لإنقاذ جثمان شهيد بالحد الجنوبي

ضابط يفقد ساقَه لإنقاذ جثمان شهيد بالحد الجنوبي

الثلاثاء، ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦ ٠٩:٥٤ ص
أ ف ب: السويد تُنهي تعاونها العسكري مع السعودية

أ ف ب: السويد تُنهي تعاونها العسكري مع السعودية

الثلاثاء، ١٠ مارس ٢٠١٥ ١١:٥٠ م
الخدمة المدنية تبدأ تلقي طلبات الخريجات على الوظائف الصحية

الخدمة المدنية تبدأ تلقي طلبات الخريجات على الوظائف الصحية

الأحد، ١٩ يونيو ٢٠١٦ ٠٣:٠٦ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *