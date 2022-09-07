وزير المالية: المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل

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أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة أنفقت 700 مليار ريال لتوفير فرص للاستثمار والعمل.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تشتمل على العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية عبر إتاحة الفرص السعودية الواعدة للشركات العالمية للعمل في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتأمين والمصارف والتمويل وإدارة الأصول، إضافة إلى مجال الخدمات والتكنولوجيات المالية، بما يمكّنها من الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل العلاقة القوية والراسخة التي ‏تربط بين البلدين.

هناك فرص هائلة للمستثمرين في المملكة

وأوضح أن هناك فرصًا هائلة للمستثمرين في المملكة والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في ‏التجارة والخدمات المالية، مشيرًا إلى أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي راسل ومؤشر إس آند بي، إضافة إلى انضمام سوق السندات السعودية لعدة مؤشرات عالمية، مثل مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، جاء انعكاسًا للحراك المتسارع الذي تشهده رؤية 2030 والنجاحات التي حققها القطاع المالي، وهو ما سهّل دخول المستثمرين الأجانب ‏بصفة عامة والأمريكيين بصفة خاصة للسوق السعودي.