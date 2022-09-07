عاجل.. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني من عام 2022 بنسبة 12.2%.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021.

وكذلك 22.9% زيادة معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021م

وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.2% خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2021م

وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمية بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بما كان عليه في الربع السابق