اليوم.. حفر الباطن والأحساء تُسجلان أعلى درجة حرارة بـ 45 درجة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المناطق، خاصة، الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

45 درجة في حفر الباطن والأحساء

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 45 درجة في حفر الباطن والأحساء، و44 درجة في مكة والدمام ورفحاء، بينما تصل 43 درجة في المدينة والعلا والخرج، و42 درجة في الرياض وبريدة ووادي الدواسر وينبع والمجمعة، و41 درجة في الدوادمي وشرورة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 31 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم

وعن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، كشف خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.

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على المرتفعات.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى فرصة هطول أمطار على المناطق الجنوبية خاصة على جازان والباحة وعسير، مؤكدًا أن أفضل وقت لزيارة المنطقة الشرقية ـ طقسيًا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأن أسوأ شهر لزيارتها في أغسطس، بسبب شدة الحرارة.

هطول أمطار على المناطق الجنوبية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.