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توضيح مهم من “الشؤون البلدية” حول رسوم توثيق عقد الإيجار

توضيح مهم من “الشؤون البلدية” حول رسوم توثيق عقد الإيجار

توضيح مهم من “الشؤون البلدية” حول رسوم توثيق عقد الإيجار
٠٩:٣١:٥٧ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الحساب الرسمي لإيجار، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، أن إتمام توثيق العقد السكني والتجاري على “إيجار” تكون بدفع المؤجر رسوم التوثيق وعدم تحميلها للمستأجر.

المؤجر يدفع رسوم التوثيق ولا يتحملها المستأجر

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين، والذي قال فيه: “إن أباه استأجر مبنى كامل تجاري لمدة عشر سنوات، وأن المكتب يطلب سبعة آلاف”.

ليرد “إيجار”، بأن رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و 400 ريال لكل سنة إضافية، يتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك.

وأكد أن نسبة السعي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية ب 2.5% من قيمة عقد الإيجار السنة الأولى.

وأشار إلى أنه نوه أكثر من مرة على أن إتمام توثيق العقد السكني والتجاري على “إيجار” يدفع المؤجر رسوم التوثيق ولا يتحملها المستأجر، وذلك على النحو التالي:

1 – العقد السكني: للسنة الأولى 125 ريالاً، ولكل سنة إضافية.

2 – العقد التجاري: السنة الأولى 200 ريال، ولكل سنة إضافية 400 ريال.

كيفية إلغاء العقد أو رفضه

كما أفاد حساب “إيجار” بأن إلغاء العقد يكون بالاتفاق بين الطرفين، عن طريق حساباتهم الشخصية في شبكة إيجار، مؤكدًا أنه للموافقة على العقد وتوثيقه يوجد مهلة 7 أيام، في حال انتهاء المهلة وعدم الموافقة يعود العقد كمسودة.

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وردًا على سؤال حول إمكانية توثيق عقد الإيجار من الموقع دون الحاجة إلى مكتب عقاري، أجابت “إيجار” أن يلزم وجود وسيط عقاري معتمد لتوثيق العقود.

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إيجار الشؤون البلدية المؤجر المستأجر رسوم توثيق العقد قطاع الإيجار العقاري

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