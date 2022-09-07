جناح “عام القهوة السعودية” في جامعة كانبرا يشهد إقبالاً كبيرًا

تواصل – واس:

استضافت جامعة كانبرا فعالية “الأسواق المضيئة ” Moonlit Markets يومي 1 و 2 سبتمبر 2022م ضمن احتفالات الثقافات المتعددة التي تقيمها الجامعة هذا العام.

الترويج للقهوة السعودية

وتم تخصيص الفعالية للتعريف بثقافات الدول والشعوب وعاداتهم وتقاليدهم الغذائية من خلال دعوة عدد من السفارات وجمعيات الجاليات الأجنبية المقيمة في أستراليا.

وشاركت سفارة المملكة لدى أستراليا بجناح “عام القهوة السعودية 2022م” والذي عرفت من خلاله عن القهوة السعودية وطريقة تحضيرها واختلافها بين مناطق المملكة المختلفة.

إقبال دبلوماسي واسع

ولاقى الجناح السعودي إقبالاً كبيراً من الحضور ، وزيارات خاصة من عدد من السفراء والدبلوماسيين يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي في أستراليا سفير مملكة الأردن الدكتور علي كريشان وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله السبوسي.

وأطلقت المملكة على هذا العام 2022م إسم “عام القهوة السعودية”، والذي من خلاله تسعى للتعريف بأهمية القهوة السعودية وتسليط الضوء عليها وعلى أنواعها المتعددة في مختلف مناطق السعودية وبالفروقات بين النكهات المضافة للقهوة.

بجانب تسليط الضوء على البن الخولاني السعودي وأماكن وجوده بالمملكة وأهم مميزاته ورمزيتها الثقافية المتأصلة في المجتمع السعودي والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمظاهر الكرم والضيافة.

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زراعة البُن في المملكة

وفي وقت سابق، أكد برنامج ريف، الأهمية الكبيرة لزراعة البُن في دعم الاقتصاد في المملكة، وجعلته أحد أهم مستهدفات برنامج ريف، وتتمثل أهمية زراعة البن فيما يلي:.

– البن هو ثاني أكثر سلعة تتداول بعد النفط.

– وصل الإنتاج العالمي للبن في 2020 إلى 10.2 مليون طن.

– تتميز المملكة بزراعة أجود أنواع بن الأرابيكا.

– يقدر إنتاج المملكة ما يقارب 700 طن من البن السعودي الأخضر.

– تحصد المملكة أكثر من 400 ألف شجرة بن.

– جازان وعسير والباحة أبرز مناطق زراعة البن في المملكة.

– البن الجيزاني يصنف في قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم.