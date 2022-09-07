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حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في وقف الدعم بهذه الحالة
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حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في وقف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في وقف الدعم بهذه الحالة

حساب المواطن: حسابك البنكي يتسبب في وقف الدعم بهذه الحالة
٠٩:٥٣:٣٨ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامَج حساب المواطن، إنه إذا كان الحساب البنكي الخاص بالمستفيد “غير نشط” لن يتم صرف الدعم وستكون حالة الدفعة “مرفوضة”.

جاء ذلك في إفادة لـ”حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في معرض رده على سؤال لأحد المسفيدين حول الأمر.

تنشيط الحساب البنكي

وأضاف “حساب المواطن” أنه “يلزمك تنشيط الحساب البنكي للاستفادة من الدعم  وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك”.

وكان حساب المواطن قد حذر مؤخرًا، من إخفاء معلومات جوهرية في البرنامج لما يترتب عليه إيقاف الدعم عن المستفيد أو استرداد ما تم الحصول عليه بدون حق وفق الإجراءات النظامية.

وأكد حساب المواطن أن إيقاف الدعم يحدث عند تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها، أو التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواء في طلب أم غير ذلك.

اقرأ أيضًا:

ماذا يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في حساب المواطن؟ تعرف على العقوبات؟

 

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