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مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية
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مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية
١٠:٣٢:٢٣ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة 16 في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الفارعة شمال شرقي الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الشاب يونس غسان تايه “21 عامًا”، أصيب برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة.

اقتحامات وحملات تفتيش لمنازل الفلسطينيين

فيما اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

كما اعتقل الشابان عدي التايه، ومعن أمين الغول “22 عامًا”، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلي ذويهما وفتشتهما، فيما اقتحمت منزل الأسير المحرر يوسف التايه ولم يكن متواجدًا في المنزل، واعتقلت خمسة مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

الاحتلال يطلق النار على المزارعين

في الوقت نفسه، أطلقت قوات الاحتلال المتواجدة على السياج الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، الرصاص الحي صوب مجموعة من المزارعين وهم في أراضيهم الزراعية في بلدة خزاعة شرق خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية خان يونس فلسطين مقتل شاب يونس غسان تايه

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