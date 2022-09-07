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“التعليم”: حرمان الطالب من أداء الامتحان إذ ارتكب هذا الخطأ 3 مرات
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“التعليم”: حرمان الطالب من أداء الامتحان إذ ارتكب هذا الخطأ 3 مرات

“التعليم”: حرمان الطالب من أداء الامتحان إذ ارتكب هذا الخطأ 3 مرات

“التعليم”: حرمان الطالب من أداء الامتحان إذ ارتكب هذا الخطأ 3 مرات
٠٨:٤٩:٣٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة التعليم أنه سيتم حرمان الطالب من إجراء الاختبارات النهائية للفصول الدراسية في حالة تكرار قيامه بالغش 3 مرات.

جاء ذلك في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيدية للائحة تقويم الطالب للعام الحالي، والتي نشرتها صحيفة “عكاظ”.

الإجراءات حسب اللائحة

وأوضحت اللائحة أن الإجراء يتضمن تحرير محضر بذلك يعتمده مدير المدرسة مع إرفاق وسيلة الغش، ما أمكن ذلك، ويحرم الطالب من دخول الاختبار في بقية المواد التالية في جدول الاختبار بعد موافقة مكتب التعليم.

وإثر ذلك يتم تدوين ملاحظة في خانة الملاحظات بهذا النص: “حرم من دخول اختبار بقية المواد لتكرار ارتكابه الغش”.

ووفق اللائحة، فإنه يتم إنذار الطالب في الحالة الأولى عند الالتفات المتكرر والغش الشفهي، وفي حال تكرارها للمرة الثانية ينقل من مكانه إلى آخر في قاعة الاختبار.

وفي حال تكرار محاولة الغش للمرة الثالثة تسحب ورقة إجابته ويعد محضر بالحالة على أن يوقع من الملاحظ ويعتمد من رئيس اللجنة.

الغش الجماعي

وفي السياق ذاته، قالت وزارة التعليم إنه في حال التأكد من وجود غش جماعي أثناء سير الاختبارات المدرسية يلغى اختبار الطلاب في تلك المادة أو المواد ويعدون مكملين إذا حدثت في الدور الأول أو راسبين إذا حدثت في الدور الثاني.

وإذا كان الغش الجماعي في المرحلة الثانوية، فيسمح للطلاب بأداء الاختبارات في المادة أو المواد هذه في موعد الدور الثاني.

بحث عن ظاهرة الغش في الامتحانات وآثارها

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الكلمات الدلالية:
الاختبارات الامتحانات الغش الغش الجماعي حرمان الطالب من الامتحان وزارة التعليم

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