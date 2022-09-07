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على المرتفعات.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس

على المرتفعات.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس

على المرتفعات.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس
٠٨:٤١:٣٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس، خريطة الأمطار الرعدية المتوقعة اليوم على مناطق وأجزاء المملكة.

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أمطار متفاوتة على المرتفعات الغربية والجنوبية

وأوضح خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه حسب المراصد فإنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة وحبات من البرد على المرتفعات الغربية والجنوبية وأجزاء من الإمارات وعُمان واليمن.

رياح قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشرقية

وعلى حسابه في “تويتر”، توقع أجواءً حارة نهارًا على معظم أجزاء ومناطق المملكة والخليج، مع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المنطقة الغربية والشرقية.

أفضل وقت لزيارة المنطقة الشرقية

فيما أشار خبير الطقس د. عبد الله المسند إلى فرصة هطول أمطار على المناطق الجنوبية خاصة على جازان والباحة وعسير، مؤكدًا أن أفضل وقت لزيارة المنطقة الشرقية ـ طقسيًا ـ من شهر نوفمبر حتى شهر إبريل، وأن أسوأ شهر لزيارتها في أغسطس، بسبب شدة الحرارة.

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وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر خاصة الجزء الأوسط.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

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يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الأرصاد الباحة جازان حالة الطقس خبراء الطقس خريطة الأمطار عسير

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