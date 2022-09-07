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توجيهات عليا مهمة بخصوص مواعيد صرف الرواتب.. تعرف عليها
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توجيهات عليا مهمة بخصوص مواعيد صرف الرواتب.. تعرف عليها

توجيهات عليا مهمة بخصوص مواعيد صرف الرواتب.. تعرف عليها

توجيهات عليا مهمة بخصوص مواعيد صرف الرواتب.. تعرف عليها
٠٨:٠٣:٠٢ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت القيادة بالمملكة توجيهات عليا إلى جميع الوزارات والمصالح بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقًا للتاريخ الميلادي.

وبحسب صحيفة “عكاظ”، تضمنت التوجيهات أن يكون الصرف حسب ما قضى به الأمر السامي الذي صدر في 1439 المتضمن تحديد اليوم السابع والعشرين موعدًا لصرف الرواتب.

وشددت التوجيهات على ضرورة العمل بكل ما جاء فيها بداية من الشهر الميلادي لصدورها.

مواعيد متباينة لصرف المستحقات

يشار إلى أن هناك مواعيد متباينة لصرف المستحقات (الرواتب-المعاش التقاعدي-حساب المواطن-الضمان الاجتماعي -حافز -التأمينات الاجتماعي-التأهيل الشامل).

وكان الكاتب الصحفي الدكتور محمد آل عباس، اقترح أن يتم صرف الرواتب في المملكة أسبوعيًا بديلاً عن صرفها شهريًا كما هو الآن، مشيرًا إلى أن كل شيء تغير في النظم الاقتصادية، خاصة مع دخول التقنية وعالم الإنترنت، وراصدًا عدة فوائد ستعود على الأسر والأسواق.

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الجهات الحكومية الرواتب توجيهات عليا صرف الرواتب مواعيد صرف الرواتب

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