بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم بول الإنسان قائمًا

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن بول الإنسان وهو قائم يجوز لكن بشروط.

البول قائمًا يجوز بشرطين

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن البول قائمًا يجوز بشرطين:

1 – أمن انكشاف العورة.

2 – أمن تلويث النجاسة.

وأضاف الخثلان، أن الإنسان إذا بال قائمًا وأمن أن تنكشف عورته، بأن يكون داخل دورة المياه مثلًا، وأمن أيضًا من تلويث النجاسة، فلا بأس في أن يبول قائمًا.

وأشار إلى أنه قد جاء في حديث حذيفة (رضي الله عنه) والذي رواه البخاري ومسلم، أن (النبي صلى الله عليه وسلم) أتى سُباطة قوم فبال فيها قائمًا.

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