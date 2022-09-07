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بسبب الغازات.. منع إعلانات بيع اللحوم في هذه المدينة
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بسبب الغازات.. منع إعلانات بيع اللحوم في هذه المدينة

بسبب الغازات.. منع إعلانات بيع اللحوم في هذه المدينة

بسبب الغازات.. منع إعلانات بيع اللحوم في هذه المدينة
٠٨:١٦:١٣ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت مدينة هارم الهولندية، الواقعة غربي العاصمة أمستردام، ويسكنها نحو 160 ألف شخص، حظر الإعلان عن بيع وشراء اللحوم بدءًا من عام 2024.

وأثار القرار شكاوى من العاملين في إنتاج اللحوم، حيث يرون أن السلطات المحلية “تتمادى في فرض الوصاية على السكان”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

في حين تحاول المدينة الحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وفقًا لمحطة “هارلم 105” الإذاعية، فيما تنتج الثروة الحيوانية انبعاثات كبيرة من الميثان، وهو أحد أبرز الغازات الدفيئة.

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من جانبها، قالت زيجي كلازيس، وهي عضو حزب “اليسار الأخضر” الذي صاغ اقتراح منع الإعلان عن اللحوم، إنها لم تكن تعلم أن هارلم ستكون أول مدينة تطبق هذه السياسة في العالم عندما اقترحتها.

وأضافت لمحطة “هارلم 105”: “نحن لا نتحدث عما يحضره الناس في مطبخهم. إذا أرادوا الاستمرار في تناول اللحوم فلا بأس. لكن لا يمكننا إخبار الناس بوجود أزمة مناخية وفي الوقت ذاته تشجيعهم على شراء المنتجات التي تشكل جزءًا من السبب”.

وتشمل قرارات المدينة أيضا حظر الرحلات الجوية لقضاء العطلات، واستعمال الوقود الحفري والسيارات التي تعمل به، بدءًا من 2024.

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أمستردام الإعلان عن اللحوم بيع اللحوم مدينة هارلم هولندا

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