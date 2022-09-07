النفط يتراجع ويفقد مكاسبه

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تراجعت اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت قيود كوفيد-19 في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام 1.12 دولار، أي 1.2%، إلى 91.71 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 %، إلى 85.63 دولار للبرميل، حسب “Investing”.

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وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا.

ويراقب المستثمرون أيضا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة، عندما يجتمع غدا الخميس.