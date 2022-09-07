الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. جماعات “النباتيين” في بريطانيا تصعّد حربها ضد شركات الألبان
“التعليم”: حرمان الطالب من أداء الامتحان إذ ارتكب هذا الخطأ 3 مرات
على المرتفعات.. تعرف على خريطة الأمطار المتوقعة اليوم حسب خبراء الطقس
بسبب الغازات.. منع إعلانات بيع اللحوم في هذه المدينة
بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم بول الإنسان قائمًا
النفط يتراجع ويفقد مكاسبه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

النفط يتراجع ويفقد مكاسبه

النفط يتراجع ويفقد مكاسبه

النفط يتراجع ويفقد مكاسبه
٠٨:٠٣:١٣ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت قيود كوفيد-19 في الصين والتوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة في تجديد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وخفض نمو الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار، أي 1.2%، إلى 91.71 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.25 دولار، أي 1.4 %، إلى 85.63 دولار للبرميل، حسب “Investing”.

اقرأ أيضًا:

النفط يصعد بعد قرار “أوبك+” ورغم مخاوف التضخم

أعلى قيمةً نصفيةً في تاريخ المملكة.. الصادرات غير النفطية ترتفع 31% خلال النصف الأول 2022

وتقلصت المكاسب القوية التي حققها النفط يوم الاثنين بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، خفض الإنتاج المستهدف في أكتوبر بواقع 100 ألف برميل يوميا.

ويراقب المستثمرون أيضا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة للحد من التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بصورة حادة، عندما يجتمع غدا الخميس.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك العقود الآجلة للنفط النفط يتراجع خام برنت خفض إنتاج النفط

مواد ذات صلة

المزيد
«الغذاء والدواء» تحذر من مستحضر طبي لإنقاص الوزن: مغشوش بمادة محظورة (صور)

«الغذاء والدواء» تحذر من مستحضر طبي لإنقاص الوزن: مغشوش بمادة محظورة (صور)

الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦ ٠٥:٠١ م
«الكرملين»: موعد زيارة الملك سلمان إلى موسكو لم يحدد بعد

«الكرملين»: موعد زيارة الملك سلمان إلى موسكو لم يحدد بعد

الثلاثاء، ٠١ مارس ٢٠١٦ ١٢:١٦ ص
الحقيل: اتجاه للتحول إلى تملك الشقق السكنية

الحقيل: اتجاه للتحول إلى تملك الشقق السكنية

الأربعاء، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ ٠٦:٢٧ م
القوات البرية تعلن نتائج قبول طلبة معهد الطيران

القوات البرية تعلن نتائج قبول طلبة معهد الطيران

الأربعاء، ٠٣ فبراير ٢٠١٦ ٠٧:٢٦ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *