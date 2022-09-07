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ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الصين لـ 74 قتيلًا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الصين لـ 74 قتيلًا

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الصين لـ 74 قتيلًا
٠٧:٤٩:٤٦ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الصينية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة “لودينج” بمقاطعة “سيتشوان” جنوب غربى البلاد، ارتفع إلى 74 قتيلًا.

وأوضح المركز الصينى لشبكات الزلازل، أنه تم رصد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 16 كيلومترًا، وعلى بعد 39 كيلومترًا من مقر محافظة لودينج.

واضاف أن هناك عدة قرى على بُعد 5 كيلومترات حول مركز الزلزال الذي بلغت قوته  6.6 درجة على مقياس ريختر.

تفعيل الاستجابة الوطنية الطارئة من المستوى الثالث 

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن وزارة إدارة الطوارئ الصينية، أنه تم تفعيل الاستجابة الوطنية الطارئة من المستوى الثالث ضد الزلزال.

واضافت أنه تم إرسال فريق عمل لتقديم التوجيه والمساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ وجهود الإنقاذ.

وأشارت الوزارة إلى أن رجال الإطفاء في “لودينج” هرعوا إلى مركز الزلزال لتقييم الوضع، بينما اتجه 530 فردًا من فرق الإغاثة من الطوارئ من مناطق أخرى فى “سيتشوان” إلى مركز الزلزال.

وقبل أسابيع، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وشعر السكان بالزلزال في عدة مدن بالمقاطعة بما في ذلك العاصمة الإقليمية تشنغدو الواقعة على بعد حوالي 100 كلم شرقًا.

وأفاد المركز الصيني للشبكات الزلزالية أن الزلزال وقع في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعمق 17 كيلومترًا ومركزه في لوشان المنطقة الريفية المأهولة.

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الكلمات الدلالية:
زلزال الصين مدينة شنغدو مقاطعة سيتشوان مقياس ريختر

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