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شؤون الحرمين: 25 مليون مستفيد من البرامج الخيرية في 3 سنوات

شؤون الحرمين: 25 مليون مستفيد من البرامج الخيرية في 3 سنوات

شؤون الحرمين: 25 مليون مستفيد من البرامج الخيرية في 3 سنوات
٠٨:٠١:٣١ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت “الرئاسة العامة لشؤون الحرمين”، أن أكثر من 25 مليون شخص استفادوا من برامجها للعمل الخيري خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك في إنفوجرافيك نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ضمن احتفالاتها باليوم العالمي للعمل الخيري.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن عدد المستفيدين من الخدمات والبرامج والأعمال الخيرية بلغ 25.323.196 مستفيداً.

وأوضحت أنها قدّمت 4.110.137 وجبة طعام لبرنامج الإفادة في مجال الطعام، واستقبلت 12.646.975 ضيفاً ببرنامج الوفادة في مجال الضيافة.

اليوم العالمي للعمل الخيري

ومنذ 10 سنوات، يحتفل العالم في الخامس من سبتمبر من كل عام بـ”اليوم الدولي للعمل الخيري”، كيوم للتضامن من أجل محاصرة الفقر وتحقيق التنمية.

وبدأت عمليات إحياء اليوم الدولي للعمل الخيري منذ أن أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2012 م.

وعلى هامش هذا اليوم يتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية وتشجيع الناس والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين من خلال الأنشطة التطوعية والخيرية.

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التنمية الحرمين الخير الطعام العمل الخيري الفقر اليوم العالمي للعمل الخيري شؤون الحرمين

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