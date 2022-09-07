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للوقاية من السرطان.. 5 أطعمة يجب ألا تخلو منها مائدتك
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للوقاية من السرطان.. 5 أطعمة يجب ألا تخلو منها مائدتك

للوقاية من السرطان.. 5 أطعمة يجب ألا تخلو منها مائدتك

للوقاية من السرطان.. 5 أطعمة يجب ألا تخلو منها مائدتك
٠٧:٣١:٢٢ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال موقع “هيلث دايجست”، إن هناك 5 أطعمة تساعد عبر تناولها في الوقاية من مرض السرطان.

وبحسب الموقع، فإن تلك الأطعمة هي الأفوكادو وزيت الزيتون والقرفة والموز والفلفل الأسود، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز”.

وأشار الموقع إلى أن نوعية الأطعمة التي نتناولها يمكن من خلالها الوقاية من أكثر من 50% من إصابات السرطان.

الأفوكادو وزيت الزيتون

وعلل الموقع سبب ذلك بأن هناك بعض الأطعمة التي تتوفر على المغذيات الأساسية (البروتينات والكربوهيدرات والدهون) وعلى المركبات المعززة للصحة، مما يجعلها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، ولاسيما السرطان.

وكانت بعض الدراسات أظهرت أن مستخلصات الأفوكادو يمكن أن تدمر أو تمنع نمو أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية، بما في ذلك الثدي والقولون والكبد والرئتين والحنجرة وسرطان الدم والمريء والفم والمبيض.

كما لوحظ تأثير وقائي قوي لزيت الزيتون ضد سرطان الثدي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والمسالك البولية.

فيما يضم الموز مركبات مثل حمض الأوليك وجاما سيتوستيرول، حيث أظهرت دراسات أنها تمنع نمو خلايا البنكرياس وخلايا سرطان الثدي، والأمر نفسه بالنسبة للقرفة والفلفل الأسود

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الكلمات الدلالية:
أطعمة السرطان الفلفل الأسود القرفة الموز الوقاية من السرطان زيت الزيتون

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