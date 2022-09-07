توقعات الأرصاد.. رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة والمدينة حتى هذه الساعة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بشأن حالة الطقس في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

وتشمل توقعات الأرصاد، ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية، بمكة المكرمة، وتحديدا على كل من “الشعيبة، ثول، جدة، رابغ”، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء.

وفي منطقة المدينة المنورة، تشمل الحالة الجوية رياح نشطة وأتربة مثارة تتسبب وارتفاع الموج، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على كل من “الرايس وينبع”، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم، بمشيئة الله.