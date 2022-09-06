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اليمن.. اقتتال حوثي بين أجنحة المليشيا في ذمار وسقوط أحد القادة
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اليمن.. اقتتال حوثي بين أجنحة المليشيا في ذمار وسقوط أحد القادة

اليمن.. اقتتال حوثي بين أجنحة المليشيا في ذمار وسقوط أحد القادة

اليمن.. اقتتال حوثي بين أجنحة المليشيا في ذمار وسقوط أحد القادة
٠٢:٥٠:٤٣ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قتل أمس الثلاثاء قيادي في ميليشيا الحوثي، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه في اشتباك مسلح بمحافظة ذمار وسط البلاد؛ بحسب مصادر يمنية.

وقتل قيس ناجي سعيد البخيتي، المعين من قبل مليشيا الحوثي مديرا لأمن مديرية ضوران آنس، في اشتباكات مع عناصر حوثية أخرى بالقرب من مركز المديرية ذاتها.

على صعيد متصل؛ علق سكان محليون على الحادث، مؤكدين أن قاتل “البخيتي”، هو قيادي حوثي في مديرية ضوران آنس، وأن الحادثة وقعت بعد خلافات نشبت بينهما.

المثير للدهشة أنه وبرغم مرور عدة ساعات على الحادثة الا أن ميليشيا الحوثي لم تفصح بأي تفاصيل حول الحادث.

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أجنحة الميليشيا اشتباك مسلح البخيتي محافظة ذمار ميليشا الحوثي

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