أمراض تتفاقم مع حلول الخريف.. تعرف عليها!

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مع اقتراب فصل الخريف، يحذر الأطباء من بعض الأمراض التنفسية وأمراض الدم والقلب، والتي قد تنشط أثناء التقلبات الجوية.

وتفصيلاً، أوضح أخصائي المناعة الروسي د. نيقولاي كريوتشكوف، أن أمراض الرئة والتنفس الحادة وفيروس كورونا، تحتد مع حلول موسم الخريف.

وأضاف أن أمراض القلب والأوعية والأمراض النفسية لها طابع موسمي أيضا، وذلك في مقابلة مع قناة “موسكو 24” التلفزيونية.

وأشار إلى أن التقلبات في الأحوال الجوية مرهقة وتسبب الضرر لجسم الإنسان، لذلك فإن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، قد يواجهون تغيرات حادة في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وآلاما في القلب والذبحة الصدرية.

وتابع د. نيقولاي كريوتشكوف “أما الذين يعانون من أمراض الرئة فقد يصيبهم سعال خفيف”، موضحا أنه إذا تمت السيطرة على المرض بشكل جيد واهتم الإنسان بجسده، فإن العوامل المذكورة لا يؤثر عليه كثيرا.

وحذر كريوتشكوف من إهمال العلاج، موضحا أنه مع تجاهل العلاج، تبدأ العوامل البيئية في التأثير عليه بقوة أكبر، وقد يواجه مشاكل صحية بالفعل في موسم الخريف.

وخلص العالم الروسي، إلى أن أوقات الخريف والشتاء ومطلع الربيع كذلك، هي فترة مواتية لتطوّر فيروس كورونا وأمراض التنفس بسبب تقلبات الرطوبة.

ولفت د. نيقولاي كريوتشكوف إلى الدراسات التي أكّدت أن رطوبة الهواء لها أهمية كبيرة في تطوّر هذه الأمراض.