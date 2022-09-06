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هبوط أسهم شركة مرتبطة بـ «ترامب» مع شكوك حول الصفقة
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هبوط أسهم شركة مرتبطة بـ «ترامب» مع شكوك حول الصفقة

هبوط أسهم شركة مرتبطة بـ «ترامب» مع شكوك حول الصفقة

هبوط أسهم شركة مرتبطة بـ «ترامب» مع شكوك حول الصفقة
٠٢:٣٢:٢٩ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

سجل سهم شركة “شيك على بياض” المرتبطة بالمشروع الإعلامي للرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، تراجعا مثيرا اليوم.

ومع تزايد عدم اليقين؛ قرر مسؤولون بشركة “ديجيتال ورلد أكويزيشن تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض أن يشهد تصويت المساهمين.

وهبط سهم “ديجيتال ورلد أكويزيشن” بنسبة 11.4% عند 22.13 دولار في ختام جلسة الثلاثاء، بعد أن وصل إلى 19.70 دولار خلال الجلسة.

وذلك بعد أن كان السهم قد وصل إلى 175 دولاًرا بعد إعلان خطة الدمج مع شركة “ترامب”.

كما تلقى دعما إضافيا من إطلاق تطبيق التواصل “تروث سوشيال”، قبل أن يتراجع بقوة.

الكلمات الدلالية:
دونالد ترامب شركات وصفقات ترامب شيك على بياض صفقة ترامب

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