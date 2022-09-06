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مرور المدينة: تحويل جزء من الحركة على طريق علي بن أبي طالب باتجاه الدائري الأول
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مرور المدينة: تحويل جزء من الحركة على طريق علي بن أبي طالب باتجاه الدائري الأول

مرور المدينة: تحويل جزء من الحركة على طريق علي بن أبي طالب باتجاه الدائري الأول

مرور المدينة: تحويل جزء من الحركة على طريق علي بن أبي طالب باتجاه الدائري الأول
٠٢:١٨:٤٨ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تحويل الحركة المرورية جزئياً على طريق علي بن أبي طالب بإتجاه الدائري الأول.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم تحويل جزء من الحركة المرورية على طريق علي بن أبي طالب باتجاه طريق الملك فيصل (الدائري الأول)، لاستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع رؤى المدينة”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تحويل الحركة المرورية سيكون ابتداءً من فجر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022م، بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الدائري الأول المرور طريق علي بن أبي طالب مرور المدينة مشروع رؤى المدينة

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