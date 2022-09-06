مرور المدينة: تحويل جزء من الحركة على طريق علي بن أبي طالب باتجاه الدائري الأول
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، تحويل الحركة المرورية جزئياً على طريق علي بن أبي طالب بإتجاه الدائري الأول.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم تحويل جزء من الحركة المرورية على طريق علي بن أبي طالب باتجاه طريق الملك فيصل (الدائري الأول)، لاستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع رؤى المدينة”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تحويل الحركة المرورية سيكون ابتداءً من فجر اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022م، بمشيئة الله.
تنوه إدارة مرور منطقة المدينة المنورة بأنه سيتم تحويل جزء من الحركة المرورية على طريق علي بن أبي طالب بإتجاه طريق الملك فيصل (الدائري الأول)، لاستكمال أعمال البنية التحتية لمشروع رؤى المدينة، وذلك ابتداءً من فجر يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022م. #المرور_السعودي pic.twitter.com/yGAtgMWB6V
— المرور السعودي (@eMoroor) September 6, 2022