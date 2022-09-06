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فرص استثمارية واعدة.. الفالح يلتقي أعضاء مجلس الغرفة التجارية وكبار المستثمرين بالباحة
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فرص استثمارية واعدة.. الفالح يلتقي أعضاء مجلس الغرفة التجارية وكبار المستثمرين بالباحة

فرص استثمارية واعدة.. الفالح يلتقي أعضاء مجلس الغرفة التجارية وكبار المستثمرين بالباحة

فرص استثمارية واعدة.. الفالح يلتقي أعضاء مجلس الغرفة التجارية وكبار المستثمرين بالباحة
٠٢:٢٢:٢١ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال زيارته لمنطقة الباحة اليوم، أعضاء مجلس الغرفة التجارية والمستثمرين في المنطقة.


وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة معاليه على مجموعة من مناطق المملكة بهدف تعزيز وتطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.


وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة الاستثمار عملت على تطوير 13 فرصة استثمارية في منطقة الباحة من خلال منصة “استثمر في السعودية”، كما عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات بمشاركة عدد من القطاعات مع المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة؛ بهدف توحيد الجهود والتكامل في مواءمة مستهدفات إستراتيجية منطقة الباحة مع أعمال الوزارة والإستراتيجية الوطنية للاستثمار.

الكلمات الدلالية:
أعضاء الباحة الغرفة التجارية الفالح فرص استثمارية كبار المستثمرين

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