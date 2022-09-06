مكافأة 3000 ريال شهريا.. هيلتي لمعدات البناء تعلن بدء برنامجها التدريبي بالرياض

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أعلنت شركة هيلتي الألمانية لمعدات البناء (Hilti) عن بدء التقديم على (برنامج المواهب المبكرة)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

عن البرنامج:

برنامج تدريبي مثير لمدة 3-6 أشهر (تمهير) حيث تكتسب الخبرة والمعرفة عبر الأدوار والوظائف الوظيفية المختلفة داخل.

ستتعرف على ما يعنيه العمل لدى Hilti ، حيث يأتي موظفونا من جميع الخلفيات المختلفة بتكريس مشترك للأداء العالي والنتائج المتسقة والمشاركة المتميزة للعملاء.

الدور الوظيفي:

بصفتك متدربًا في برنامج ETP ، سيكون لديك التعرض للعمل في وظائف مختلفة.

ستساعدك هذه الوظيفة على اكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة حول الأعمال وبيئة العمل والأدوار الوظيفية المختلفة في Hilti.

يركز هذا البرنامج بشكل أساسي على الأشخاص الذين يتطلعون إلى بناء مستقبل مهني في الهندسة.

المزايا:

تدريب لمدة 3-6 أشهر من التدريب الوظيفي المستمر.

وحدات التدريب عبر الإنترنت.

حوافز مالية تبدأ من 3000 ريال سعودي

المسؤولية من اليوم الأول.

الشروط:

ـ درجة البكالوريوس

ـ الجنسية السعودية

ـ مهارات الاتصال الفعال مع إتقان قوي للغة الإنجليزية – كتابية ولفظية

ـ شخصية استباقية مع موقف إيجابي واستعداد للتعلم

ـ غير مسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يتم تسجيله منذ 6 أشهر

عن (تمهير):

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا لحملة البكالويوس أو 2000 ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح وذلك بدءاً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا