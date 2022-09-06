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عجوز أوكراني يسقط مقاتلة روسية ببندقية صيد

عجوز أوكراني يسقط مقاتلة روسية ببندقية صيد

عجوز أوكراني يسقط مقاتلة روسية ببندقية صيد
٠١:٥٠:٠٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قلد الرئيس الأوكراني فلاودمير زيلنسكي عجوزا أوكرانيا، وساما لقيامه بإسقاط مقاتلة روسية من طراز سوخوي 34 (قيمتها 75 مليون دولار ومصفحة تصفيح قوي) ببندقية صيد!

واستطاع فاليري فيدوروفيتش إسقاط الطائرة التي كانت تحلق فوق تشيرنيهيف ثم قام بجمع حطامها ليحتفظ به كتذكار، ومكافأة له فقد حصل على ميدالية من دائرة حدود الدولة في أوكرانيا.

وقالت دائرة الحدود الأوكرانية في تعليق رسمي:”عندما قصف المحتلون الروس تشيرنيهيف باستمرار ، أخذ المتقاعد فاليري فيدوروفيتش بندقيته وفتح النار على مقاتلة العدو Su-34 وتدميرها. سقطت الطائرة، وحصل بطلنا على الميدالية”.

كما أصدرت الدائرة مقطع فيديو قصير يظهر فيدوروفيتش وبندقيته البدائية حول كتفه وهو يسير خلال أنقاض المنازل التي دمرها القصف الروسي.

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