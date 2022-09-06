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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
٠٢:١٢:١٢ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 11 صفر 1444 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:19 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 11 صفر 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:49

المدينة – 4:46

الرياض – 4:18

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:19

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:45

المدينة – 3:48

الرياض – 3:20

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 6:32

المدينة – 6:34

الرياض – 6:06

 

○ موعد أذان العشاء

مكة –  8:02

المدينة –  8:04

الرياض – 7:36

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