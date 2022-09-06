مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأربعاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 11 صفر 1444 هجرية، الموافق 7 سبتمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:19 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 11 صفر 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:18
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:19
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:48
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:32
المدينة – 6:34
الرياض – 6:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:02
المدينة – 8:04
الرياض – 7:36