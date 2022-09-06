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شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة
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شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة

شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة

شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة
٠١:٠٩:٠٩ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

غطت الأدخنة الكثيفة الأفق بالكامل في كازاخستان، بسبب الحرائق الضخمة والتي امتدت لمساحات كبيرة جدا، حيث تقدر المساحة المشتعلة بـ 43 ألف هكتار، وهو ما يعادل430 مليون متر مربع.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”، تظهر الأدخنة وقد سدت الأفق في طريق ممتد، حيث تسير العربات فيه مسرعة إلا أن أفق الأدخنة لا ينتهي.

ودمرت الحرائق أكثر من 100 مبنى، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص؛ فيما قالت السلطات إن المئات من العمال يكافحون النيران المستعرة التي تزداد حدتها بسبب الرياح وظروف الطقس الجاف. وقد تم إجلاء أكثر من 1800 شخص إلى بر الأمان.

وخصصت السلطات المحلية قطعة أرض مساحتها 2 هكتار في قرية أولييكول حيث سيتم بناء منازل جديدة للسكان. سيحصل كل ضحية على منزل على مساحة 80 مترا مربعا.

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السلطات المحلية حرائق ضخمة حرائق كازاخستان دخان يغطي الأفق

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