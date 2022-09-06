وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم

تواصل- وكالات:

قد يجد بعض مستخدمي “آيفون” أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في إرسال الرسائل عبر “واتساب”.

يفقد أصحاب هواتف “آيفون” ميزة هامة جدًا وهي تطبيق “واتساب” على أجهزتهم.

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق الشهر القادم على عدد من أنواع هذه الهواتف، حيث أن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta يسقط الدعم لأي أجهزة “آيفون” ولا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS12 من آبل أو أحدث، وهذه أخبار سيئة لأي شخص لديه «آيفون 5» أو «آيفون 5c».

ولم تعد هذه الأجهزة القديمة متوافقة مع أحدث برامج iOS، واعتبارا من الشهر المقبل، سيجد أي شخص يمتلك جهازا كهذا أن «واتساب» لم يعد يعمل.

ويبدو أن أولئك الذين لديهم أجهزة غير متوافقة يتلقون بالفعل تنبيهات تقول «التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام «واتساب». سيتوقف «واتساب» عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022».