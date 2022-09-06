الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم
تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي
شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة
خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال
«أبطال المشهد».. ماذا قالت «التعليم» عن طفل خميس مشيط وأختيه؟
رئيسة الوزراء البريطانية تعلن تشكيل حكومتها الجديدة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم

وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم

وقف «واتساب» على هذه الأنواع من هواتف آيفون الشهر القادم
٠١:٢٢:١٠ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- وكالات:

قد يجد بعض مستخدمي “آيفون” أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في إرسال الرسائل عبر “واتساب”.

يفقد أصحاب هواتف “آيفون” ميزة هامة جدًا وهي تطبيق “واتساب”  على أجهزتهم.

ومن المقرر أن يتوقف التطبيق الشهر القادم على عدد من أنواع هذه الهواتف، حيث أن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta يسقط الدعم لأي أجهزة “آيفون” ولا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS12 من آبل أو أحدث، وهذه أخبار سيئة لأي شخص لديه «آيفون 5» أو «آيفون 5c».

ولم تعد هذه الأجهزة القديمة متوافقة مع أحدث برامج iOS، واعتبارا من الشهر المقبل، سيجد أي شخص يمتلك جهازا كهذا أن «واتساب» لم يعد يعمل.

ويبدو أن أولئك الذين لديهم أجهزة غير متوافقة يتلقون بالفعل تنبيهات تقول «التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام «واتساب». سيتوقف «واتساب» عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022».

الكلمات الدلالية:
أيفون5 هواتف آيفون واتساب وقف واتساب

مواد ذات صلة

المزيد
يقضي على «الواسطة».. ابتكار «روبوت» لإجراء مقابلات التوظيف

يقضي على «الواسطة».. ابتكار «روبوت» لإجراء مقابلات التوظيف

الثلاثاء، ٢٦ مارس ٢٠١٩ ١٠:٣٤ ص
شركة ناشئة تبتكر بطارية ذكية تُشحن في أقل من دقيقتين

شركة ناشئة تبتكر بطارية ذكية تُشحن في أقل من دقيقتين

الثلاثاء، ١٣ يناير ٢٠١٥ ٠٩:٣٩ ص
«سوني» تطور حساس تصوير جديد لمنافسة «Galaxy S11» المرتقب

«سوني» تطور حساس تصوير جديد لمنافسة «Galaxy S11» المرتقب

السبت، ١٤ ديسمبر ٢٠١٩ ١٢:٥٢ ص
“آبل” تستعين بشركة كورية من أجل “آيفون 14”.. تعرّف على موعد الإصدار

“آبل” تستعين بشركة كورية من أجل “آيفون 14”.. تعرّف على موعد الإصدار

الخميس، ٢٦ مايو ٢٠٢٢ ٠٤:٥٤ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *