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خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال
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خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال

خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال

خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال
١٢:٥٢:٠٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

توقف العمل بمطار حلب في شمال سوريا، اليوم، وذلك إثر عدة ضربات للاحتلال الصهيوني ألحقت أَضرارا بالمطار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أنه في “حوالي الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء (الثلاثاء) نفذ العدو عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي ما أدى إلى أضرار مادية وخروج المطار عن الخدمة”.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات الاحتلال مطار حلب في أقل من أسبوع، وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق، إن “الدفاعات الجوية السوري اعترضت بعض الصواريخ”، وتحدثت عن أضرار مادية.

من جانبها؛ أعلنت شركة “أجنحة الشام” للطيران، أنه “بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي”.

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خروج عن الخدمة ضربات الاحتلال الصهيوني طائرات الاحتلال مطار حلب مطار دمشق

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