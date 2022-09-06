استشاري نفسي يوجه نصيحة للزوجين.. ماذا عن تبادل الاعتذار؟

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تتطلب العلاقة الزوجة قدراً من العقل والحكمة لتجاوز المشاكل والأعباء والاختلافات التي قد تعتري الحياة الزوجية، ووفقا للخبراء فإن الحكمة مطلباً من الرجل أكثر من المرأة والتي تغلب عليها العاطفة لطبيعتها التي خلقها الله عليها، بينما يرى آخرون، أن العقل والتغاضي مطلوب من كلا الزوجين لتمر سفينة الحياة الزوجية إلى بر الأمان.

وفي هذا السياق، وجه د. عبدالله السلمان المستشار الأسري، نصيحة للأزواج، تتعلق بالاعتذار للزوجة، حتى لو كان الزوج على صواب.

وقال السلمان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “من الحكمة أن تعتذر لأي رجل إذا كنت مخطئاً ، وأن تعتذر لزوجتك حتى ولو كنت على صواب ! “.

وتباينت ردود الأفعال على تغريدة د. السلمان، حيث علق الأميرة بقلها ” اتفق معك.. الاعتذار صفة نادرة في هذا الزمان”.

الاعتذار عند الخطأ واجب

وتفاعل ياسر جاد مع التغردية بقوله “الاعتذار عند الخطأ = واجب .. الاعتذار لو هيقفل باب من المشاكل والزعل فهو قوة وحكمة، ولكن إن كان الاعتذار ضعف فهو إذن نقص شهامة”.

وأيدت المغردة أم منال د. السلمان بقولها “نعم اتفق لأن اعتذار الزوج لزوجته يعطي روح للحياة الزوجية ومنها التقدير والاحترام فهنا يكون عملياً، ولكن من المفترض الزوجة كذلك إذا كانت على خطأ واعتذر الزوج أن لا تتمسك برأيها وتكون ردة فعلها تترجم إلى معنى التفاهم والحوار بأسلوب يعزز الموقف للطرفين”.

ما أكرمهن إلا كريم

وغرد المهندس عبدالله عابد بقوله أنه ورد في الأسر “ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم”.

وأبدى أحمد الأحمد موافقته على تغريدة د. السلمان بقوله “اتفق والحكمة تقول كن مغلوبًا بانتصار”.