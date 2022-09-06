الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي
شاهد.. الدخان يغطي الأفق بكازاخستان بسبب الحرائق الضخمة
خروج مطار حلب عن الخدمة بسبب ضربات الاحتلال
«أبطال المشهد».. ماذا قالت «التعليم» عن طفل خميس مشيط وأختيه؟
رئيسة الوزراء البريطانية تعلن تشكيل حكومتها الجديدة
وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. المسميات الوظيفية ورابط التقديم

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي

تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي

تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي
٠١:١٤:٢٤ ص، الأربعاء، ١١ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

حرصا من مجموعة stc على تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ تمت اتفاقية بين شركة هواوي مع الشركة الوطنية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية.

جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي، الذي انعقد في الرياض؛ وتساهم هذه الاتفاقية في تطوير قطاع الطاقة الرقمية وتوطين صناعتها، الذي يهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات العالمية من شركة هواوي.

وركزت الاتفاقية التي وقعت مؤخراً على أن تقوم شركة الأول للاتصالات والصناعة بتقديم موقع المصنع فيما تتولى شركة هواوي إعادة تأهيل خطوط إنتاج متكاملة للمصنع ومركزاً للتدريب.

كما تضمنت الاتفاقية مواصلة الجهتين لبحث سبل التعاون المستقبلية في فرص أخرى للتوطين الصناعي داخل المملكة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة عملية لدعم زيادة نسبة المحتوى المحلي مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
أهداف رؤية 2030 اتفاقية مع هواوي الصناعة الرقمية توطين الصناعة

مواد ذات صلة

المزيد
إنفوجرافيك.. 7 خطوات لتهيئة الأبناء للعودة إلى التعليم عن بعد

إنفوجرافيك.. 7 خطوات لتهيئة الأبناء للعودة إلى التعليم عن بعد

الخميس، ١٤ يناير ٢٠٢١ ٠١:٤٦ ص
«شؤون الحرمين» تكشف «كيف يتم تنظيف وتطييب صحن المطاف في 30 دقيقة؟»

«شؤون الحرمين» تكشف «كيف يتم تنظيف وتطييب صحن المطاف في 30 دقيقة؟»

الأربعاء، ٠٨ مايو ٢٠١٩ ٠٤:٥٨ م
ما حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

ما حكم تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة؟.. الشيخ «المصلح» يجيب (فيديو)

الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠٢١ ٠٢:٥٢ م
خبير تربوي‏: شهرة الأطفال عبر وسائل التواصل سلاح «ذو حدين»

خبير تربوي‏: شهرة الأطفال عبر وسائل التواصل سلاح «ذو حدين»

الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٦ ١١:٠٣ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *