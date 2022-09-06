تحقيقا لأهداف رؤية 2030.. توطين الصناعة الرقمية بالمملكة عبر اتفاقية مع هواوي

تواصل ـ فريق التحرير:

حرصا من مجموعة stc على تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ تمت اتفاقية بين شركة هواوي مع الشركة الوطنية لتعزيز وتطوير الصناعات المحلية.

جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي، الذي انعقد في الرياض؛ وتساهم هذه الاتفاقية في تطوير قطاع الطاقة الرقمية وتوطين صناعتها، الذي يهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات العالمية من شركة هواوي.

وركزت الاتفاقية التي وقعت مؤخراً على أن تقوم شركة الأول للاتصالات والصناعة بتقديم موقع المصنع فيما تتولى شركة هواوي إعادة تأهيل خطوط إنتاج متكاملة للمصنع ومركزاً للتدريب.

كما تضمنت الاتفاقية مواصلة الجهتين لبحث سبل التعاون المستقبلية في فرص أخرى للتوطين الصناعي داخل المملكة.

وتعد هذه الاتفاقية خطوة عملية لدعم زيادة نسبة المحتوى المحلي مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.