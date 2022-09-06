«أبطال المشهد».. ماذا قالت «التعليم» عن طفل خميس مشيط وأختيه؟

تواصل- فريق التحرير:

علقت الإدارة التعليمية لمنطقة عسير على صورة الطفل الذي حمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهم من المدرسة، حيث وصفتهم بـ”أبطال المشهد”.

ونشرت “تعليم عسير” صورة الأطفال الثلاثة، وعلقت عليها :” أبطال المشهد.. الطالب مشعل بدر الشهراني من ابتدائية ابن النفيس بخميس مشيط التابعة لتعليم عسير ، يقدِّم درساً في الحب والأخوة والتضحية، مع أختيه نورة وسارة”.

والد الأطفال يعلق

أرسل والد الطفل الذي قرر محافظ خميس مشيط تكريمه بعد انتشار صورته وهو يحمل حقيبتي شقيقتيه، رسالة شكر إلى كل من كتب تعليقًا إيجابيًا على صورة طفله.

وفي رسالة نشرها ناشر الصورة عبر حسابه على “تويتر”، قال فيها والد الطفل :” هلا أخوي (علي) الله يحييك والله الصورة انتشرت ما شاء الله .. الله يجعلها خير وخالصة لله ويشهد الله أنها جات عفوية وانت راعى الفضل بعد الله سبحانه فجزاك الله خيرا وأن يجعل ما ضهر منها من خير في موازين حسناتك.. والتعليقات الإيجابية عن الإخوة أسعدتني كثير وهذا اللي كنت أرجيه من الصورة والله لا رجيت تكريم ولا غيره حتى حسابي لما قولت أحطه قولت لا.. لكن مادري إللي تشوفه اعتبرني أخ لك تتواصل معه أو لا”.

إشادات كبيرة

وأحدثت صورة لطفل يحمل حقيبتي شقيقتيه بعد خروجهما من المدرسة، موجة إعجاب وفخر بهذا الطفل الذي قرر أن يحمل حقيبة شقيقتيه رغم كونه صغيرًا لكي يرفع عنهما عناء الحر والإرهاق.

وأشاد مغردون بما فعله الطفل مشيدين بتربية والديه له، حيث قال البعض ” من المؤكد أن هذا الشبل رباه رجل في البيت وعلمه كيف يكون رجلا هو الآخر في إخوته”.

تكريم الأطفال من المحافظ

وبعد أن انتشرت الصورة على نطاق واسع وأصبح الطفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط، بتكريم الطفل ويدعى مشعل بدر الشهراني (9) سنوات، غداً (الأربعاء)، بمبنى المحافظة.

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وقرر المحافظ تكريم الطفل الذي يدرس في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ابن النفيس في المحافظة، بعدما انتشرت صورة على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، توضّح قيام الطفل بحمل حقيبتي أختيه “نورة وسارة”، واللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي بالمدرسة ال52 للبنات في المحافظة، وذلك عند خروجهما من المدرسة، أثناء زحام مروري.

وقال محافظ خميس مشيط في تصريحات نقلتها “عكاظ”، إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به، وبطله ابن من أبناء هذا الوطن الغالي.

وقال مصدر، إن والد الطفل اعتاد أن يحمل حقيبة ابنه بعد خروجه من المدرسة، الأمر الذي زرع فيه هذا السلوك الجميل.