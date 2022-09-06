وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. المسميات الوظيفية ورابط التقديم

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أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد أول – حلول المؤسسات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس ذات الصلة.

خبرة 6-8 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.

خبير في SAP Ariba.

الشهادات المهنية والفنية ذات الصلة في SAP Ariba.

المسؤوليات:

أن تكون خبيرًا في SAP Ariba وعملياتها (التوريد ، إدارة الموردين ، إدارة العقود).

العنوان / الدليل / المدرب / إدارة سيناريوهات الأعمال باستخدام SAP Ariba Solution الصحيح.

يجب أن يكون قادرًا على تعيين عملية الأعمال الوظيفية لنظام SAP Ariba.

يجب أن يكون قادرًا على استخراج التقارير وإرسالها إلى الإدارة.

أن تكون خبيرًا في عمليات نهاية الفترة.

مساعدة وتوجيه مستخدمي Ariba والموردين والتأكد من اتباع العملية.

مدير البرنامج المساعد-الجذب السياحي (جدة):

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو ما يعادلها.

الخبرة المطلوبة: 10 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 5 سنوات في دور إداري.

خبرة في كيانات مماثلة (FEC ، دور السينما أو المتنزهات) المفضل.

مدير – إدارة العقود:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو ماجستير في القانون أو ماجستير في القانون. مفضل.

خبرة 6-8 سنوات كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.

خبرة قانونية وتعاقدية قوية في المسائل التجارية والشركات.

خبرة في إدارة المستشارين القانونيين الخارجيين.

مدير أول – تسليم التجزئة:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو التصميم أو الهندسة أو أي تخصص آخر ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 5-8 سنوات ، منها ما لا يقل عن 3 سنوات خبرة تقدمية في توصيل التجزئة ، بشكل مثالي في مركز تسوق كبير وشركة تطوير تجارة التجزئة.

مهارات وخبرات يمكن إثباتها في مجال البيع بالتجزئة ، والأطعمة والمشروبات الداخلية ، والهندسة المعمارية ، والتصميم الداخلي ، والهندسة الكهربائية والميكانيكية وتصميم FLS.

عن الشركة:

مشاريع الترفيه السعودية هي الذراع الاستثماري والتنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة في مجال الترفيه على مستوى المملكة العربية السعودية. من خلال دورها كمستثمر ومطور ومشغل لمختلف المقاصد الترفيهية حول المملكة.

تسعى الشركة إلى قيادة النظام الترفيهي في المملكة، عبر إتاحة المجال للعلامات التجارية العالمية والمحلية وفق خطة تأسيسية تسعى لجعل الترفيه أسلوب حياة لأفراد المجتمع المحلي، ولأن تكون المحرك الأول لتطوير القطاع حول المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الترفيه، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).