لحظة انسحاب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب.. لهذا السبب (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

انسحب وفد مصر الرسمي من اجتماع وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية سامح شكري احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس ( ١٥٨) خلفا للبنان.

ويظهر الفيديو لحظة انسحاب الوفد المصري فور إعلان اسم “المنقوش” لتتولى رئاسة الاجتماع.

كان وزراء الخارجية العرب استبقوا اجتماع المجلس بعقد اجتماع تشاوري لمناقشة القضايا المهمة التي يتضمنها جدول الاعمال.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة (158) ثمانية بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية؛ ويتصدر مشروع جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد؛ والتقرير النصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.