بالفيديو.. الأمين العام لحماية المستهلك يكشف تلاعب المدراس الأهلية بهذا الأمر

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ناصر بن دهيم، عن أن احتكار الزي المدرسي أكثر الشكاوى التي تصلنا من أولياء الأمور في المدارس الأهلية.

وأكد دهيم عبر استفاضته في برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “خليجية”؛ أن معظم هذه الاحتكارات تحدث في مدارس البنات، مشيرا إلى أنه جاءته حوالي 50 شكوى في هذا الأمر تحديدا.

وضرب دهيم المثل على هذه الشكاوي بثلاثة منها على سبيل المثال، فقال: “إلزام المدرسة بوضع الزي المدرسي وقيمته 50 ريال، شراء الزي من داخل المدرسة واستلامه من محل خارج المدرسة، ولا يبيع المحل الزي إلا لما تأتيه بالكوبون”.

وتابع قائلا : الغريبة مدرسة أخرى الزي تبيعه المدرسة، وتهدد الطالبات بالتعهد أنهم لا يدخلون المدرسة في حال لو لبسوا زي غير الذي تبيعه المدرسة.

ووصف دهيم أن أكثر مشكلة تواجه الطالبات، هي أن المدرسة تكون محتكرة الزي عند محل واحد.