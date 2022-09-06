شاهد.. مفاجأة بعد مداهمة منزل شعبي وسط الرياض

تواصل- فريق التحرير:

نشرت أمانة الرياض، فيديو توثق فيه حملة شنتها على عمالة حولّت منزل شعبي إلى معمل للنجارة.

وقالت الأمانة في تعليقها على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” في أحد أحياء وسط الرياض منزل شعبي حولته عمالة مخالفة إلى معمل للنجارة وتصنيع المجسمات الحاملة للذهب والمجوهرات”.

وتابعت :” وفي كمين محكم من قبل غرفة العمليات المشتركة تمت الإطاحة بالعمالة غير النظامية ومصادرة المواد المستخدمة وإغلاق الموقع واستدعاء مالكه لمواجهة الجزاءات الرادعة”.