قرار عاجل من «الصحة» بشأن موظف بعد تصويره لمريضة أثناء زيارتها لمنشأة صحية

تواصل – فريق التحرير:

علقت وزارة الصحة على مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظـف يعمل فـي أحد المنشـآت الصحية والذي قام بتصوير مريضه أثناء زيارتها للمنشأة الصحية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي في بيان عبر “تويتر”، “تؤكـد الـصحـة رفضها التـام تجـاه هـذه الممارسات الخاطئة والمخالفـة لحقوق المرضـى ولن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونيـن بالأنظمة داخل المنشـآت الصحيـة، للحفاظ على حقوق المرضـى وخصوصيتهـم، وتقديم الخدمـة الصحية وفق السياسات الصحية”.

وأصدرت الصحة قرارها بكف يد الموظف عن العمل، وجرى إيقافه مـن قبل الجهـات المختصة، وإحالته إلى النيابـة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت وزارة الصحة، على متابعتها لـكل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيميـن بكافة المنشـآت الصحيـة انطلاقا من مسـؤوليتها التنظيمية والإشـرافية، والجدير بالذكر أن الرقم (937) يستقبل البلاغـات عن جميـع المخالفـات الصحية والتي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.