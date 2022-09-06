الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان للعمل في الرياض
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وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان للعمل في الرياض
١٠:٢٨:٤٥ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (المملوكة لوزارة الإسكان) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى – بفروع الشركة (الرياض) – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- ضمان الجودة / مراقبة الجودة – الصحة والسلامة (QA/QC – HSE)

المؤهلات و الخبرات:

    • مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة المدنية أو ما يعادلها.
    • خبرة 6 + سنوات من الخبرة في ضمان الجودة / مراقبة الجودة في صناعة العقارات.
    • الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
    • أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

2- مهندس إنشائي Structural Engineer

المؤهلات و الخبرات:

  • مطلوب بكالوريوس الهندسة المدنية / الإنشائية أو ما يعادلها.
  • خبرة أكثر من 5 سنوات في الهندسة المدنية للبنية التحتية.
  • الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك).
  • أن يكون المرشح سعودي الجنسية.

طريقة التقديم:

وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع لينكدإن، عبر الرابط التالي (ضغط هنا).

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الشركة الوطنية للإسكان فرص وظائف وظائف شاغرة

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