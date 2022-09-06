وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (المملوكة لوزارة الإسكان) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى – بفروع الشركة (الرياض) – وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
1- ضمان الجودة / مراقبة الجودة – الصحة والسلامة (QA/QC – HSE)
المؤهلات و الخبرات:
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- مطلوب درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة المدنية أو ما يعادلها.
- خبرة 6 + سنوات من الخبرة في ضمان الجودة / مراقبة الجودة في صناعة العقارات.
- الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك)
- أن يكون المرشح سعودي الجنسية.
2- مهندس إنشائي Structural Engineer
المؤهلات و الخبرات:
- مطلوب بكالوريوس الهندسة المدنية / الإنشائية أو ما يعادلها.
- خبرة أكثر من 5 سنوات في الهندسة المدنية للبنية التحتية.
- الكفاءة في مجموعة Microsoft Office (Outlook و Excel و Word و PowerPoint وما إلى ذلك).
- أن يكون المرشح سعودي الجنسية.
طريقة التقديم:
وللاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع لينكدإن، عبر الرابط التالي (ضغط هنا).