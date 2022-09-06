الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض

شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
١٠:٢٩:٤١ م، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

ـ مدير تنفيذي
ـ موظف أول – محاسبة المشاريع
ـ مساعد مدير- تدقيق تكنولوجيا المعلومات

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو التخصص ذي الصلة
ـ 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة.

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: اضغط هنا

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