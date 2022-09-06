شركة علم لأمن المعلومات تعلن وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
ـ مدير تنفيذي
ـ موظف أول – محاسبة المشاريع
ـ مساعد مدير- تدقيق تكنولوجيا المعلومات
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو التخصص ذي الصلة
ـ 8-10 سنوات من الخبرة ذات الصلة في الصناعة ذات الصلة.
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2022م.
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